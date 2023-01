Ok dell' Ue all' importazione della farina di grillo | “È commestibile”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La Commissione europea ha autorizzato l'immissione sul mercato Uea polvere parzialmente sgrassata didomestico quale nuovo alimento. Il prodotto ottenuto dalla specie Acheta domesticus potrà essere commercializzato, si legge sulla Gazzetta ufficiale'Ue, «per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 24 gennaio 2023, solo dalla società Cricket One Co. Ltd» a meno che «un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione» dopo l'iter previsto dalle norme Ue. L'oka Commissione è arrivato dopo il parere positivo'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) nel quale si conclude «che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (domestico) è sicura alle condizioni e ai livelli d'uso ...