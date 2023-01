Oggi i funerali di Benedetto XVI. Misure di sicurezza eccezionali

RaiNews

, sebbene in misura minore, si prospettano ancora disagi, con la deviazione di 19 linee bus (in compenso Atac aumenterà le corse di pullman e metro A) e possibili rallentamenti in Prati, fino a ...Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine , mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull'area di piazza San Pietro . E' tutto pronto in Vaticano per idi Benedetto XVI per i cui si attende un afflusso di circa 100mila persone . Per accedere a piazza San Pietro sarà necessario sottoporsi ai controlli con rapiscan e metal detector . Nelle ... Centomila persone previste oggi ai funerali di Ratzinger - Lunghe file per entrare in Piazza San Pietro - Lunghe file per entrare in Piazza San Pietro Che per Papa Francesco le pratiche di questi giorni non siano semplici da gestire è comprensibile: del resto coordinare le esequie di un predecessore dimissionario, evitando i simboli ...Ieri sera chiusa la bara. Oggi alle 9.30 il rito funebre. Oltre mille agenti in Vaticano. Tutte le strade sono state sbarrate.