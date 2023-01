Non so se andrò all' incoronazione | Harry | l' ultima bordata a re Carlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Itv ha diffuso un'anticipazione dell'intervista al principeche andrà in onda domenica sera sull'emittente inglese. "Non so seall'di mio padre ma molte cose possono ancora succedere. La palla è nel loro campo, se vogliono mettersi a sedere e parlare", ha detto il duca di Sussex, in rotta con la famiglia reale, rispondendo alle domande di Tom Bradby. "Credo ancora nella monarchia ma non so se avrò ancora un ruolo in essa", ha affermato poi