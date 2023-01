“Non può averlo fatto” Rivoluzione Maneskin | tutti gli occhi su leader Damiano

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Pere isarà un grande 2023, e lui ha deciso di rivoluzionare il suo look. Nelle settimane scorse la band, ha annunciato due date negli stadi nell’estate 2023, a Roma e Milano. Due eventi che si annunciano sold out. Carismatici e dissacranti, nella voce dihanno trovato completezza. Una voce che nasconde un segreto, una malformazione delle corde vocali. A raccontarlo era stato lo stesso frontman della band romana che ha conquistato il mondo, in un’intervista a Rtl 102.5. “Le mie corde vocali – ha spiegato – sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Del video del brano, girato in Brianza,aveva raccontato: “Praticamente dovevo andare ...