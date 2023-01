Non essere timido Elisabetta Gregoraci | la frase che asfalta Briatore

(Di giovedì 5 gennaio 2023)più felice che mai: la showgirl sta trascorrendo questi giorni di vacanza a Dubai con Giulio Fratini, la sua nuova fiamma. I due hanno deciso di venire allo scoperto solo pochi giorni fa. Anche se le voci su di loro girano già da un po'. In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'ex gieffina racconta ai follower di aver perso la voce e poi dice: “Andiamo a cena. Ciao”, inquadrando anche Fratini, che fa un cenno di saluto con la mano. “Non”, gli dice lei nel filmato. E lui replica: “Sono nato”. I due poi si avviano verso il ristorante. In questi giorni, la showgirl posta spesso foto dalla spiaggia, mostrando il suo fisico mozzafiato in costume, ma soprattutto l'enorme sorriso che ha sulle labbra. Da quando è scoccata la ...

Investing.com Italia

... 'Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini'vicini vuol direpiù stranieri,più ospiti, nei confronti di Dio, ma ancor più nei ......arrivare già tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio - spiega Sarti a Il Messaggero - La meteorologia... Ma, arrivati ad oggi, appare ormai chiaro che Terminillo potrebbeinteressato da una forte ... Zona euro, recessione potrebbe non essere così profonda come ... Il tecnico dell'Inter dopo la vittoria sul Napoli: "Campionato riaperto Mancano talmente tante gare... Dzeko ha tecnica e forza fisica, garantisce tanto" ...La Juve dovrà fare i conti con un'operazione che finora non ha dato i frutti sperati. I 38 milioni pattuiti non arriveranno ai bianconeri ...