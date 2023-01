Non è colpa nostra | rimborseremo gli utenti Le scuse di Dazn

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Il governo interviene sui nuovi disservizi dinella trasmissione delle partite della Serie A di calcio e convoca l'azienda martedì 10 gennaio al Mimit per chiedere "chiarimenti". A far scattare l'intervento dell'esecutivo l'ultimo episodio, avvenuto mercoledì sera con il posticipo del campionato, con gliche non hanno potuto vedere circa 10 minuti di Inter-Napoli ma anche spezzoni di altri match del pomeriggio. Il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha convocato il 10 gennaio a Mimit i vertici di, all'incontro parteciperanno anche Ministro dello sport, Andrea Abodi e i vertici della Serie A. "Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la societa' intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli", ...

AGI - Agenzia Italia

