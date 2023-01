(Di giovedì 5 gennaio 2023) La vicenda che negli ultimi giorni ha visto protagonistie Greta Thunberg ha avuto inizio da uno scambio di battute taglienti, a cui ha fatto seguito un incredibile colpo di scena. La trama già di per sé surreale dell’episodio è stata arricchita di ulteriori dettagli, che in un caso particolare si sono però rivelati falsi. Ma ricostruiamo con calma quello che è successo. Per chi ha fretta:arreinsieme a suo fratello in Romania per sfruttamento aggravatoprostituzione Media e utenti dei social hanno sostenuto che a incastrarlo fossel’acceso scambio tenutosi il giorno prima su Twitter con l’attivista per il clima Greta Thunberg L’aveva infatti insultata in un video in cui apparivano scatole di ...

... i social, i buoni libri con cui c'instagrammiamo senza capirli, non sto parlando di Renzi che ...Tate è uno che nessuna persona normale conosceva fino a sei giorni fa, già campione di ...L'attivista Greta Thunberg è al centro delle cronache negli ultimi giorni a causa della polemica che ha riguardato lo scambio di battute al vetriolo avvenuto sui social con l'ex kickboxerTate . Ma per i complottisti e i negazionisti del cambiamento climatico, non c'è bisogno di un pretesto per accanirsi contro di lei: la giovane pioniera del movimento Fridays for future è ... No! Andrew Tate non è stato arrestato grazie a un cartone della pizza Tate è stato arrestato dalla polizia in Romania insieme al fratello Tristan, perché indagato per tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere. Il giorno prima, si era rivolto provocatori ...La scaramuccia su Twitter, la risposta dell'attivista, il video delirante di Tate, la retata in stile action movie innescata da un cartone per pizza e il finale clamoroso, con l'ex lottatore arrestato ...