Si chiama Miu, forse è una strega, o magari un angelo, o un alieno, una vendicatrice, una supereroina, un'investigatrice. È la Copenhagen Cowboy , la nuova creatura diRefn, nata per una serie attesissima che dal 5 gennaio 2023 è su Netflix dopo avere debuttato a Venezia 79 in versione integrale (sei ore). Facciamo conoscenza con Miu, interpretata da ...È ilRefn post - Drive . Del successo di quel film e dello stile che ha imposto, la prima vittima è stata il suo autore, che si è infilato sempre di più in quel cunicolo, è andato a ... Nicolas Winding Refn, il ‘Copenhagen Cowboy’ è tornato S’intitola così la serie (dal 5 gennaio su Netflix) del regista cult di ‘Drive’ e ‘The Neon Demon’. Una lunga chiacchierata su ispirazioni, feticismi, cinefilia. E su un debutto a sorpresa: quello di ...Nicolas Winding Refn torna a misurarsi con la serialità televisiva con Copenhagen Cowboy introducendo la (super)eroina Miu.