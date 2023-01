NHOA Energy ed Elecnor per 400MWh di stoccaggio d’energia in Australia per Neoen

(Di giovedì 5 gennaio 2023).PA, già Engie EPS) è lieta di annunciare, come anticipato nel Trading Update pubblicato il 2 gennaio, la firma da parte di, in consorzio con, di un contratto per la fornitura (nonché progettazione, messa in servizio, gestione e manutenzione) del sistema diBlyth Battery da 200MW/inMeridionale con, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile. Il sistema sarà utilizzato principalmente per sostenere la produzione del parco eolico Goyder South Stage 1 die per la fornitura 24/7 di 70MW di energia rinnovabile a BHP, leader mondiale nel settore dellerisorse naturali. L’impianto sarà infine dotato di una tecnologia di inverter in ...

