Neve a Roma e nel Lazio un miraggio per questo inverno? Ecco cosa dice l’esperto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Meteo davvero insolito per, con il freddo che non vuole arrivare. Dominio anticiclonico, giornate soleggiate, temperature elevate e nebbie basse. Quest’anno l’come noi lo conosciamo non si è ancora presentato. Sulle vette Appenniniche non c’èe la situazione appare molto grave. Gli impianti sciistici stanno subendo un enorme danno. Dopo un autunno con una serie di perturbazioni atlantiche che non hanno del tutto colmato il deficit pluviometrico, si attende con speranza il primo vero crollo delle temperature. Secondo uno studio, ancora alle fasi iniziali, si stanno accorciando le stagioni fredde e piovose mentre quelle più miti e calde si allungano. Masta accadendo nel dettaglio dal punto di vista climatico e meteorologico? Abbiamo intervistato in merito Gabriele ...