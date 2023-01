Nel suo memoir | in uscita la prossima settimana | il principe Harry racconta la lite con William | che lo aveva lasciato confuso a terra | con graffi e lividi

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A rivelare a sorpresa l’episodio della violenta zuffa tra fratelli,to nell’autobiografia del, Spare – Il Minore, inmartedì 10 gennaio (per Mondadori), è l’autorevole quotidiano inglese The Guardian. I suoi giornalisti dichiarano di essere riusciti a leggere il libro in anteprima, nonostante la rigida sicurezza che da mesi protegge ilda possibili fughe di notizie.al funerale della nonna Elisabetta, Londra, 19 settembre 2022 (Getty Images) Ilaggredito in casa daNelle pagine del suo– che, grazie alle prenotazioni in libreria e online, è già ai primi posti dei libri più venduti in Gran Bretagna e negli Usa – il ...