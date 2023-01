Nel 2023 | la canzone di Dalida che anticipava quest’anno torna virale VIDEO

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ladiNelcheappena iniziato. Il brano del 1969 presupponeva un futuro ancor più incerto di quello che ci troviamo a vivere oggi. Alcuni suoi passaggi sono entrati nella storia e con l’arrivo delanche i più giovani hanno iniziato a conoscerla. Il testo del brano era di Daniele Pace e parlava di un futuro molto problematico e in grado di creare ansia e preoccupazione. Laperò ha una storia che viene da più lontano perché fu scritta da Rick Evans nel 1964 e rimase ferma per quattro anni fino a che la cantarono Zager & Evans col titolo “In the year 2525”. Riuscì ad arrivare al primo posto delle classifiche americane grazie alla spunta che gli diedero le radio ...

Il Post

Questo grande sforzo delle Fs guidate da Luigi Ferraris si può sintetizzare con una cifra che costituisce un record assoluto:il Polo infrastrutture del gruppo Fs aprirà cantieri per quasi ...Acer Aspire 5 (A517 - 58M) da 17 pollici: atteso un debutto in ItaliaQ2 ad un prezzo ancora da ... Chromebox Al CESAcer ha mostrato anche la nuova gamma di PC desktop supportati dal sistema ... 40 film di cui forse parleremo nel 2023 Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...Il weekend lungo dell'Epifania chiude le festività natalizie con un giro d'affari di più di un miliardo di euro per l'industria del turismo.