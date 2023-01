Nel 2022 inflazione all’8 | 1% | al top dal 1985 Pesa energia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Neli prezzi al consumo, in media, hanno registrato una crescita pari a +8,1% (+1,9% nel 2021). E' la stima provvisoria dell'Istat. Nel"i prezzi al consumo - è il commento dell'Istituto - registrano una crescita in media d`anno di +8,1%, segnando l`aumento più ampio dal(quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall`andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9% in media d`anno nel, a fronte del +14,1% del 2021). Al netto di questi beni, nell`anno che si chiude, la crescita dei prezzi al consumo è pari a +4,1% (da +0,8% del 2021)". In base alle stime preliminari "l`acquisita, o trascinamento per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell`anno se i prezzi rimanessero stabili fino al prossimo dicembre) è pari a +5,1%, ben più ampia di quella osservata ...