Nebbia | lacrime e applausi | il mondo dà l’addio a Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Città del Vaticano – Una fittaavvolge piazza San Pietro, che lentamente si riempie: 50mila in tutto i fedeli, giunti da ogni continente, per l’ultimo saluto al Papa emerito (leggi qui). La sua salma, esposta per 72 ore e omaggiato da circa 200mila persone (stando ai dati diffusi dalla Gendarmeria Vaticana), ieri sera è stata posta in una bara di cipresso. Trasportato a spalla, poco prima delle 9, il feretro ha raggiunto il sagrato della basilica vaticana. La folla si alza in piedi e applaude. Un applauso lungo e scrosciante che continua per diversi minuti. Qualcuno grida “Viva il Papa”. Qualcun altro sventola la bandiera tedesca. In sottofondo, i rintocchi “a morto” delle campane di San Pietro. Quelle stesse campane che nell’aprile del 2005 annunciarono all’elezione di Ratzinger al Soglio Pontificio, oggi suonano per dire al ...