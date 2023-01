NBA | risultati della notte 5 gennaio | Banchero trascina i Magic alla vittoria | Brooklyn si ferma a Chicago

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nellaitaliana si sono giocate dodici partitestagione 2022-2023 di NBA . Spicca ladegli Orlandocontro gli Oklahoma City Thunder e spicca l’ottima prestazione di Paolo, mentre fa parlare la sconfitta deiNets, con iBulls che interrompono la lunga scia di vittorie. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Tornano a vincere Paoloe i suoi Orlandoe dopo tre ko arriva il successo contro gli Oklahoma City Thunder per 126-115. Match mai in discussione, con i padroni di casa che toccano anche il +22 nel terzo quarto guidati da unsempre più rookie dell’anno con 25 punti, 7 assist e 8 rimbalzi. Cadono, invece, iNets ...

NEW YORK (STATI UNITI) " Solo tre partite nella notte, ma spettacolo garantito con prestazioni super dei singoli, ma anche condi un certo rilievo. Dopo i 71 punti di ieri di Donovan Mitchell con i Cavaliers, questa volta tocca a Giannis ...Non ci si è affatto annoiati nella nottenonostante i match in programma fossero solamente tre. Uno dei motivi principali corrisponde al ...E CLASSIFICHE AGGIORNATE Infine, finale ... NBA, i risultati di oggi: Giannis da record ne fa 55, Washington ko; crolla Boston. VIDEO Sembrano far ritorno i fantasmi dello scorso anno in casa New Orleans. Già orfani di Brandon Ingram dal 25 novembre, i Pelicans perdono il loro miglior giocatore. Ieri notte Zion Williamson si è sotto ...Pioggia di record in NBA, nell'ultima serata è Gianni a rubare la scena con una prestazione senza precedenti Sconfitta storica ...