Nba | i Lakers vincono senza LeBron Nets ko a Chicago | Banchero trascina Orlando

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AncheJames, fermato dall’influenza, e il solito Anthony Davis, i Los Angelese trovano il terzo successo consecutivo. A farne le spese i Miami Heat sconfitti 112-109. La scena se la prende Russell Westbrook che sfiora la tripla doppia con 21 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, ma il miglior realizzatore è Dennis Schröder che segna 14 dei suoi 32 punti (è il suo massimo stagionale) nell’ultimo quarto, quando si giocava sul filo del rasoio. Ad est si ferma la striscia di 12 vittorie consecutive dei. A, contro i Bulls, non bastano i 44 punti di Kevin Durant. Ventidue punti a testa per DeRozan (1 su 6 da tre) e Williams, mentre Vucevic trova la doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi. Cade Golden State. I Warriors si illudono con Klay Thompson, autore ...

Sky Sport

CHICAGO - BROOKLYN 121 - 112 LA- MIAMI 112 - 109 SACRAMENTO - ATLANTA 117 - 120 CHARLOTTE - MEMPHIS 107 - 131 NEW ORLEANS - HOUSTON 119 - 108 NEW YORK - SAN ANTONIO 117 - 114 MINNESOTA - ...Già, perché Carmelo Anthony - che ha disputato quella che al momento è la sua ultima partitail 5 aprile 2022 in magliaproprio a Phoenix - non ha mai annunciato formalmente il suo ritiro . NBA, i risultati di oggi: i Lakers vincono senza LeBron, Warriors ko sulla sirena Scopri tutte le ultime notizie e i risultati di Basket: leggi news in tempo reale di Pallacanestro, con Lega Serie A Italiana, Eurolega ed il mondo NBA - Pagina 242.Ancora protagonista. L'italoamericano Banchero brilla nella sfida tra Orlando e OKC. La prima scelta dell'ultimo Draft NBA ha messo a referto ben 25 punti, a cui ha aggiunto otto rimbalzi e sette assi ...