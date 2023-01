(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un gruppo di dipendenti diha votato per formare ildella società dinegli Stati Uniti. Il, chiamato, include circa 300 tester di garanzia della qualità nell'unità ZeniMax di, l'azienda partner leader nel campo dei videogiochi. "Non vediamo l'ora di impegnarci in trattative comuni per un accordo di contrattazione collettiva", hanno dichiarato sia il portavoce diche quello di ZeniMax.A giugno,ha dichiarato di essere aperta a lavorare con qualsiasiche voglia organizzarsi all'interno della sua forza lavoro, rendendola un'eccezione nel settore tecnologico. Al 30 settembre, oltre 2.500 petizioni di ...

Il sindacato, chiamato Microsoft Workers, include circa 300 tester di garanzia della qualita' nell'unita' ZeniMax di Microsoft, l'azienda partner leader nel campo dei videogiochi. 'Non vediamo l'ora di impegnarci in trattative comuni per un accordo di contrattazione collettiva", hanno dichiarato congiuntamente sia Microsoft che ZeniMax. A giugno, il gigante del software aveva dichiarato di essere aperta a lavorare con qualsiasi sindacato che voglia organizzarsi all'interno della sua forza lavoro. Nasce Microsoft Workers, primo sindacato del gigante software New York, 4 gen. (askanews) - Un gruppo di dipendenti di Microsoft ha votato per formare il primo sindacato della società di software negli Stati Uniti.