Napoli | Sirigu può lasciare la maglia azzurra

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nell’ultima sessione di mercato della questione centrale è stata quella del portiere. Ad oggi, è chiaro che De Laurentiis abbia scelto di puntare su Meret proponendogli per il rinnovo un ingaggio raddoppiato per i prossimi cinque anni. La ricerca di un nuovo portiere, però, sembra non essersi definitivamente conclusa ed è tornata alla L'articolo

Sarà lui a comunicare alle intenzioni, fermo restando che Spalletti - come per il portiere- spera che possa restare. Ma il centrocampista intende riflettere bene: possibile che ...(4 - 3 - 3) : 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Olivera; 99 Anguissa (91 ... A disposizione : 12 Marfella, 30, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 ...Al momento, nonostante sia chiaro che la porta del Napoli abbia ormai un proprietario fisso, non è ancora chiara la volontà di Sirigu. Non è escluso, infatti, che il portiere sardo decida di dire ...Bartosz arriverà in prestito con diritto di riscatto, si giocherà la conferma con il Napoli. È un'affare allargato, perché rientrerà anche Contini nella trattativa, il quale ricoprirà il ruolo di ...