Napoli sconfitto | febbre di crescenza o c’è da preoccuparsi per la condizione fisica?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Cesare – Squadra fuori. Incapace di reagire se non all’ultimo minuto con il solo tiro in porta di tutta la partita. Ti avevo detto che avevo avuto notizia della grande preoccupazione dello staff tecnico per il ritardo diben evidente nelle disastrose amichevoli. Comunque adesso ci vuole calma e gesso e andare avanti sperando che reagiscano e ritrovino rapidamente la. Guido – Caro Cesare vorrei innanzitutto rivolgermi ai tifosi. A tutti noi tifosi. Se qualcuno pensava che ilavrebbe vinto tutte le partite del campionato allora vive sulla luna. Anche a me la squadra non è piaciuta affatto. Nel gioco e nei singoli. Faccio fatica a salvare un solo calciatore, eccezion fatta per Meret. Però in un campionato ci sta una sconfitta. Ci sta una brutta prestazione. Per me non cambia nulla ...