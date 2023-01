Napoli sconfitto dall’Inter | il commento ironico di Caiazza spopola sul web

(Di giovedì 5 gennaio 2023)commenta la sconfitta con sarcasmo: ” I Gufi sono contenti. Il ciuccio, però, è ferito ma non è morto”. Salvatore, attraverso il suo editoriale su calciomercato.com, commenta la sconfitta deldi Luciano Spalletti contro l’Inter con sarcasmo. Il giornalista afferma che “finalmente ilha perso” e che “era ora che questa squadra, l’unica imbattuta nei maggiori campionati d’Europa, perdesse”.aggiunge che la sconfitta è stata un bene perché “la lotta scudetto non poteva chiudersi già ad inizio 2023” e quindi “meglio che sia stata l’Inter a battere gli azzurri in modo tale che ci siamo tolti questo pensiero e nessuno può più lamentarsi che almeno una milanese non abbia battuto la ...

AreaNapoli.it

1 Ilsi ferma per la prima volta,in casa dell'Inter, ma rimane saldamente in testa alla classifica di Serie A. Dopo la prima giornata post - Mondiale, la squadra di Spalletti mantiene il ...... segretario nazionale di Codici, rispetto ai disagi patiti ieri dagli abbonati Dazn che volevano vedere il match di cartello (in cui alla fine ilè stato) tra l'Inter e gli azzurri ... Napoli sconfitto a San Siro: il commento di Di Canio fa tremare i tifosi A San Siro i padroni di casa dell'Inter guidati da Simone Inzaghi ospitano il Napoli di Luciano Spalletti. La gara è valevole per la sedicesima giornata.Luciano Spalletti teme più le “voci” che le sconfitte Mercoledì sera ha già provato a passare sopra al primo ko in campionato, il secondo stagionale dopo ...