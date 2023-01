Napoli piange Simba | un bimbo che soffriva di varie patologie perché nato da una madre con problemi di droga

napolipiu.com

commentaSimba , un bimbo di 3 anni morto a causa di una serie di patologie di cui soffriva perché nato da una madre con problemi di droga. Il piccolo era stato accolto dalla comunità 'La Casa di ...Il piccolo è stato assistito con amore negli ultimi anni alla Casa di Matteo di, struttura che si occupa di assistere i bambini disabili gravi abbandonati o che i genitori non riescono ad ... Napoli piange Alessio Buonocore, vittima di cyberbullismo e di una crudele malattia Non ce l'ha fatta il piccolo Simba, il bambino così soprannominato in ricordo della forza e del coraggio del Re Leone dei cartoni animati. Il piccolo è stato assistito ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 243.