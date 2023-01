(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono oltre 12.000 gli articoli, riproducenti noti brand amatissimi dai bambini, sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza dinel corso di distinti interventi finalizzati a contrastare la commercializzazione di prodottie non sicuri in vista dell’imminente Festività dell’Epifania. Befana sicura, asotto chiave 10milaIn particolare, i Baschi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Due obiettivi per Minjae Kim nel 2023. Il difensore delha parlato a un'emittente coreana, TvN Joy, di quelli che sono i suoi propositi per il nuovo anno, che comincia con lasfida di San Siro contro l 'Inter. Uno di squadra e l'altro personale.'Inter -alta tensione' è il titolo che presenta il big match della serata. E occhi agli ... 'Ataque final a Enzo', con il Benfica che discute con i 'Blues' la formula del... Napoli, maxi sequestro di calze e giocattoli contraffatti e pericolosi Calciomercato Sampdoria: Contini non rientra nell’operazione Bereszynski-Zanoli col Napoli. Le ultime sul portiere Emergono importanti novità sul futuro di Nikita Contini. Il portiere classe… Leggi ...Un 2023 con numerosi rincari: dopo benzina e autostrade, ecco una stangata sui trasportiBrutte notizie per i risparmiatori nel 2023: è in arrivo una maxi stangata da 2400 euro. Vediamo cosa aumenterà ...