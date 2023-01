Napoli | il ko con l’Inter ha fatto suonare più di un campanello d’allarme

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Primo ko dopo 16 giornate di campionato, fuga ancora in atto con 5 punti di vantaggio sul Milan, 7 sulla Juventus e 8 sul, ma la consapevolezza che questo momento deve essere superato subito. E’ così che ilesce dal ko di San Siro controalla ripresa del campionato dopo i Mondiali e dopo un ritiro come quello estivo, che evidentemente non ha consentito di mantenere lo stesso ritmo precedente alla sosta. Gli azzurri lo hanno capito, rivedendo il match, guardando come i nerazzurri correvano molto più veloci e sapevano trovare i corridoi verso l’area, mentre la squadra di Spalletti teneva palla per il 63% del tempo, ma trovando un solo tiro in porta vicino al gol: quello di Raspadori. Poco, pochissimo per una squadra che ora è a un bivio. Spalletti lo sa e infatti ...