Napoli | disoccupati in corteo | protesta tra Municipio e Duomo - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 'No al taglio del Reddito di cittadinanza mentre si spendono soldi per le spese militari' dicono i manifestanti che chiedono anche il rispetto degli ...

'No al taglio del Reddito di cittadinanza mentre si spendono soldi per le spese militari' dicono i manifestanti che chiedono anche il rispetto degli ...... comune della città metropolitana di. La tematica è di carattere politico e sulla ... Un modo per ironizzare sul governo nei confronti della misura di sostegno in favore deitanto cara ... A Napoli protesta dei disoccupati,tra Duomo e Consiglio Comunale "No al taglio del Reddito di cittadinanza mentre si spendono soldi per le spese militari" dicono i manifestanti che chiedono anche il rispetto degli accordi ...