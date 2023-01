Napoli | contro l’Inter crolla l’imbattibilità

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Prima sconfitta in stagione dopo una brutta prestazione per ilche perdetra le squadre in Europa nei top 5 campionati Prima sconfitta in stagione dopo una brutta prestazione per ilche perdetra le squadre in Europa nei top 5 campionati. «Lenti e impacciati con poca qualità», Spalletti nel post partita non ci ha girato attorno. Il ritorno in campo dopo la sosta per il Mondiale ha dato subito le sue risposte, anche se ovviamente è troppo presto per fare valutazioni. Gli azzurri, però, orano per la prima volta in stagione ed è proprio questa sconfitta che potrebbe pesare alla lunga. Capire di essere vulnerabili e non avere le forze per ribattere dopo il gol subito dal. Tra tre giorni si torna in campo e per il ...