Napoli | Bereszynski in arrivo | l’affare con la Sampdoria si chiude subito

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilè pronto are la trattativa con laper portare Bartosnella rosa di Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli dopo Inter-ha fatto sapere che c’era una discussione in corso con la. Il direttore sportivo non è voluto sbilanciare, ma lo scambio Zanoli-è pronto ad essere concluso. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Questione di ore, che possono essere poche ma mai tante, poi si capirà; e anche Alessandro Zanoli (22) vivrà le stesse, identiche emozioni, facendo il viaggio all’incontrario, cominciando a ragionare dano, il suo nuovo universo.al, Zanoli alla Samp e Contini (26) chissà: in parte dipende da Sirigu, che ha scoperto ...

TUTTO mercato WEB

Inter -ha sancito, al ritorno in campo degli azzurri, la prima sconfitta stagionale di misura grazie ad un gran gol di testa di DzekoNel post - partita di Inter -, il direttore sportivo delCristiano Giuntoli ha parlato di calciomercato ai microfoni di Dazn. Mercato, parla Giuntoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ... Napoli, Giuntoli: "Bereszynski Non c'è ancora niente". E poi dribbla il tema Ounahi Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio alle ultime novità in casa Napoli. Il quotidiano sostiene che sia chiuso l’affare tra gli azzurri e la Sampdoria per lo scambio tra Bartosz ...Il Corriere dello Sport ha svelato le ultime novità in merito al triplo affare tra Napoli e Sampdoria che coinvolge Bartosz Bereszynski, Alessandro Zanoli e Nikita Contini: "Questione di ore, che poss ...