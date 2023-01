Musetti-Pervolarakis in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lorenzose la vedrà contro Michailnel secondo singolare di Italia-Grecia, semifinale dellaCup. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Ostacolo non impossibile per il carrarino. L’ellenico, infatti, può vantare delle buone soluzioni sulle superfici veloci ma, a ventisei anni d’età, non è ancora riuscito a farsi largo nel tennis che conta ed oggi la classifica lo vede di poco fuori i primi cinquecento giocatori del mondo.partirà con i totali favori del pronostico, lui che nella competizione è ancora imbattuto a livello di singolare. Un eventuale altro punto potrebbe essere fondamentale ai fini della contesa contro Tsitsipas e ...

