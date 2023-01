Multe stradali in base al reddito | Governo conferma e funzioneranno così

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci avviciniamo a una nuova modifica del Codice della Strada. Nel 2023 ilintende revisionare l’ormai vetusto Codice, in un tentativo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Si va verso un inasprimento delleper i comportamenti scorretti in strada e l’idea di rendere leinal. introduzione delleinalilovetrading.itSe ne parlava già da un po’ nelle aule delle istituzioni, ma ora è ufficiale. C’è l’intenzione di introdurre anche in Italia il concetto diinal. L’idea arriva nel corso delle discussioni sulla revisione del Codice della Strada richiesta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ...

Trend-online.com

... nella Capitale si sono registrati nel 2021 11.129 incidenticontro gli 8.229 del 2020 e i ... Parallelamente allecalano anche le unità della polizia locale. Nel 2017 l'allora comandante ...In Puglia aumentano gli incidenti, la statale 16 è la strada più pericolosa: "Per i ragazzi il rischio è il monopattino" di Gennaro Totorizzo 27 Dicembre 2022 Multe in base al reddito nel 2023: ecco cosa c'è di vero Stufi prendere contravvenzioni salate Vi spieghiamo come evitarle con alcuni trucchi che in tanti non conoscono ...«Ma non è una questione di multe elevate - nota Giancarlo Cosentino della Fp Cisl - più centrale è l'indirizzo politico che l'amministrazione deve dare alla polizia locale in ordine alle priorità.