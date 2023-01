Calciomercato.com

... figlio d'arte e che tanto piace'Inter da tempo. Il francese però non è l'unico attaccante in ... Chi appare invece già fuori portata per la Serie A è il giovanissimo Youssoufa, 18enne del ...... sono circa 900 quelli incassati nell'ultimo decennio , che hanno permesso'azienda di ...: il contratto scade a giugno 2023 Discorso diverso per il quasi coetaneo Youssoufa, 18 anni ... Moukoko, all in di una big inglese sulla punta: Barcellona inguaiato Borussia Dortmund, si complica il rinnovo di Youssoufa Moukoko: Barcellona, Chelsea e altre big europee alla finestra.Il Milan sogna un colpo a parametro zero per l’attacco. I rossoneri, infatti, sono in corsa per Moukoko, stellina tedesca del Borussia Dormund in scadenza nel 2023. Le trattative per il rinnovo del co ...