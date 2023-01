Morto Ratzinger da monsignor Georg Gaenswein partono gli strali verso Francesco

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Vero o non vero che sia, a funerali nemmeno fatti Josephè stato subito usato dall'ala tradizionalista della Chiesa per dare l'assalto a Papa. Esembra ...

Virgilio Notizie

... affettuoso, con scambi di vino e dulce de leche, da parte del Papa argentino, con il limoncello fatto dalle memores e i dolci tirolesi, da parte di. "Credo che il futuro di monsignor Georg ...Genova . Un minuto di silenzio per ricordare Benedetto XVI , papa Josephlo scorso 31 dicembre dopo una lunga malattia. Questa la scelta del presidente del Consiglio comunale di Genova, una scelta che però ha di fatto spaccato l'aula con quattro consiglieri ... Morte Benedetto XVI, gli ultimi istanti di vita del Papa emerito raccontati da Padre Georg: il retroscena Ora orfano di Benedetto del quale si è preso cura per anni, guarda al suo futuro e sa che difficilmente potrà tornare in Curia. È Prefetto della Casa Pontificia ma nel 2020 è stato congedato da Papa F ...Occorre tenere a mente l’intransigenza dogmatica di Ratzinger per comprendere il suo rapporto con le scienze, così essenziali al discorso teologico da essere menzionate nel suo testamento spirituale, ...