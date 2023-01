Morto in alternanza scuola - lavoro | la famiglia non sarà risarcita dall' Inail

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggi leggo questa notizia. Non credo di essere il solo a provare rabbia e indignazione'. ' Secondo l'la vita di Giuliano De Seta non valeva niente. Non valeva niente perché era uno studente e ...

... 'Il mancato risarcimento deciso dall'Inail nei confronti della famiglia di Giuliano De Seta, il ragazzoil settembre scorso in un incidente durante l'scuola - lavoro, è totalmente ...Il 18enne era uno studente dell'istituto tecnico Da Vinci di Portogruaro e aveva intrapreso lo stage secondo il progetot discuola lavoro . Secono l'autopsia, Giuliano èper ... Venezia, niente risarcimento per la famiglia dello studente morto in alternanza scuola-lavoro L'Inail ha respinto la richiesta perchè la norma lo prevede soltanto nel caso in cui lo stagista sia anche "capofamiglia".I genitori di Giuliano De Seta, 18enne morto per un incidente durante l'alternanza scuola lavoro, non riceveranno il risarcimento dall'Inail: d'altronde, "non era un ...