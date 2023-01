Morto il bimbo caduto nel pozzo in Vietnam. La tragedia di Ly Hao Nam - Esteri - quotidiano.net

TGCOM

"Le autorità hanno stabilito che ile stanno cercando di recuperare il corpo", ha detto il vicepresidente della provincia meridionale di Dong Thap, Doan Tan Bu. In Vietnam era scattata ...Era precipitato in un pilone di cemento profondo 35 metri mentre cercava scarti di ferro in un cantiere edile. 'Dobbiamo solo recuperare il corpo per i ... Vietnam, muore bambino di 10 anni intrappolato in un pozzo Morto il bimbo caduto nel pozzo in Vietnam. La tragedia di Ly Hao Nam Era precipitato in un pilone di cemento profondo 35 metri mentre cercava scarti di ferro in un cantiere edile. "Dobbiamo solo ...È stato dichiarato morto in Vietnam il bambino di 10 anni che sabato 31 dicembre era caduto in un pozzo profondo 35 metri nella provincia meridionale di Dong ...