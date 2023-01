(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’Aquila piange la scomparsa del dottora 89 anni: professore emerito dipresso l’Università di Tor Vergata, ha partecipato attivamente al primo prelievo di rene per trapianto nel 1966, ha attivato il primo Servizio diinnel 1969 e ha redatto il Primo piano Regionale per lae Trapianto innel 1974. Nello stesso annoall’Aquila il servizio didomiciliare. “A nome della Municipalità aquilana e a titolo personale – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – esprimo sentimenti di sincero e profondo cordoglio per la scomparsa del professor. ...

Il Denaro

L'Aquila piange la scomparsa del dottorSplendiani,a 89 anni: professore emerito di nefrologia presso l'Università di Tor Vergata, ha partecipato attivamente al primo prelievo di rene per trapianto nel 1966, ha attivato il ...L'AQUILA. L'Aquila piange la scomparsa del dottorSplendiani,a 89 anni: professore emerito di nefrologia presso l'Università di Tor Vergata, ha partecipato attivamente al primo prelievo di rene per trapianto nel 1966, ha attivato il ... Morto Giorgio Splendiani, attivò nefrologia e dialisi in Abruzzo ... Atto dovuto della Procura per capire se il giovane poteva essere salvato. I professionisti lavorano in ospedale a San Donà ...L’Aquila piange la scomparsa del dottor Giorgio Splendiani, Morto a 89 anni: professore emerito di nefrologia presso l’Università di Tor Vergata, ha partecipato attivamente al primo prelievo di rene p ...