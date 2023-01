Monti mette il bavaglio al governo sul tema Bce | “Stiano zitti”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mariochiede il silenzio alitaliano e la fine dello scontro mediatico con la Banca Centrale Europea. L'ex presidente del Consiglio, attualmente senatore a vita, è stato intervistato da Repubblica e ha chiarito che le dichiarazioni dell'esecutivo, con un riferimento particolare a quelle del ministro Guido Crosetto, sono poco utili per il Paese: “La Bce deve pensare all'interesse comune dell'intera zona euro, non a questo o quel singolo Paese. E vi sono tensioni quasi permanenti. Esponenti dei governi del Sud Europa reclamano tipicamente tassi più bassi e maggiore larghezza monetaria, e viceversa quelli del Nord. Questo non giova a nessuno. Ci sono casi in cui il silenzio è più utile. Pochi sanno, ad esempio, che la faticosa soluzione della crisi finanziaria di dieci anni fa iniziò proprio con una posizione comune dei tre maggiori Paesi ...