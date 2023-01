(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’amministratore delegato del gruppo energetico: infondate le voci su un addio di Edf, non c’è alcun dossier allo studio

La Stampa

Così Nicola, a.d. di, risponde alla Staffetta in merito alle voci di una possibile cessione da parte di Edf, riportate q...Ma c'è anche Sibillana che alle pendici deiSibillini dona nuova vita alla lana sucida che ... Per l'ottava edizione del Wwworkers Camp, realizzata grazie a Amazon, Anas,e ManpowerGroup, ... Monti: “Edison se ne è andata via dalla Russia. Gli extraprofitti Il governo cambi la legge”