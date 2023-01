Monsignor Sante Babolin | l’esorcista accusato di aver rubato 300 mila euro a un’anziana a Padova

(Di giovedì 5 gennaio 2023), esorcista a, si trova nei guai per un’accusa di appropriazione indebita. Secondo l’accusa avrebbe raggiratodi 90 anni ricoverata in una casa di riposo a Rubano. E si sarebbe appropriato di 300. Il denaro è stato ritrovato sul conto corrente del presbitero. Ed è stato sequestrato dalla polizia. La storia, raccontata oggi dal Gazzettino, parte nel febbraio 2021. Secondo il pubblico ministero Sergio Dini ile sarebbe entrato nel conto dell’anziana e avrebbe girato sul suo conto la cifra. L’operazione è passata inosservata fino a novembre, quando l’amministratore di sostegno dell’anziana, un’avvocata di, si è accorta dell’ammanco. La legale si è messa in contatto ...

Babolin , esorcista a Padova , si trova nei guai per un'accusa di appropriazione indebita. Secondo l'accusa avrebbe raggirato un'anziana di 90 anni ricoverata in una casa di riposo a ...PADOVA - Sconfiggere il diavolo e le sue tentazioni non è facile, neppure per un .Babolin , 86 anni e capo degli esorcisti di , è finito nei guai per appropriazione indebita . Secondo l'accusa avrebbe raggirato di 300mila euro un'anziana di 90 anni, ricoverata in ...