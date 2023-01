Monsignor Georg Gänswein | «Quando Francesco mi congedò rimasi scioccato | mi ha reso un prefetto dimezzato»

(Di giovedì 5 gennaio 2023)torna, nella sua biografia, al momento in cui papaloda capo della Prefettura della Casa Pontificia. E riporta quelle che sarebbero state le parole di Ratzinger sul suo successore: «Penso che non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode»

Corriere della Sera

"Restai scioccato e senza parole": così mons.Gaenswein racconta il momento in cui nel 2020 è stato 'congedato' da Papa Francesco da capo ... secondo quanto riferisce lo stessoGaenswein.... e quella di Francesco hanno, negli anni della convivenza dei due papi, alimentato polemiche, che il suo storico segretario,Gaenswein , ha creduto opportuno rivangare in una ... Perché le parole di monsignor Georg su Ratzinger danno inizio alla «fase due» del papato di Francesco "Restai scioccato e senza parole": così mons. Georg Gaenswein racconta il momento in cui nel 2020 è stato 'congedato' da Papa Francesco da capo della Prefettura della Casa Pontificia. (ANSA) ...Monsignor Georg Gänswein torna, nella sua biografia, al momento in cui papa Francesco lo congedò da capo della Prefettura della Casa Pontificia. E riporta quelle che sarebbero state le parole di Ratzi ...