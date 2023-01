Monreale | via alla pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi | scatta il divieto di sosta

Monreale News

Si tratta del cane di Giovanni Martorana, 54 anni, deceduto nei giorni scorsi ae trovato senza vita all'interno del suo appartamento diFecatello Pantuso, nei pressi della ......il cane che ha vegliato per giorni il padrone morto in casa aè stato lanciato sui social. Ieri, la triste notizia del decesso di un 54enne, trovato senza vita nella sua abitazione di... Al via lunedì mattina la pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi Marco Secchi è un cuoco sangavinese che per anni ha avuto la fortuna di andare alla scoperta del mondo grazie alle sue capacità dietro i fornelli. “Per anni – ci racconta Marco – ho considerato casa l ...La storia del cuoco Marco Secchi che grazie all'abilità tra i fornelli ha lavorato in tutto il mondo e ora torna ad insegnare nel suo paese ...