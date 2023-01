Mondo Juve in lutto | è morto Castano | capitano dello Scudetto ’67

ilBianconero

Se venticinque anni fa lo stadio di proprietà era avvertito come una necessità, e lache è ... È frustrante continuare a guardare il resto delcrescere, mentre noi ci avviluppiamo nella ...ma senza la Serie A noi non possiamo vivere, per quanto non sia il miglior campionato del, ma ... 6 AE ROMA: le solitee Roma, ovvero due squadre che non giocano bene e che non ... Lutto nel mondo Juve, é morto Ernesto Castano Morto Ernesto Castano, capitano della Juve ai tempi dello Scudetto del 1967. Mondo bianconero in lutto dopo la sua scomparsa Si è spento oggi, all’età di 83 anni, Ernesto Castano, storico capitano del ...La Juventus intanto sta allacciando i rapporti con due club, per cercare di mettere le amni su uno dei centrocampisti campioni del mondo. Si tratta di MC Allister e Rodrigo De Paul. Il secondo è ...