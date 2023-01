Molte cose possono succedere Harry sfida il padre e la Royal Family | intervista bomba | VIDEO

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'emittente Itv ha diffuso un'anticipazione dell'al prinicpeche andrà in onda domenica sera sull'emittente inglese. "Non so se andrò all'incoronazione di miomaancora. La palla è nel loro campo, se vogliono mettersi a sedere e parlare", ha detto il duca di Sussex, in rotta con la famiglia reale, rispondendo alle domande di Tom Bradby. "Credo ancora nella monarchia ma non so se avrò ancora un ruolo in essa", ha affermato poi. Nei prossimi giorni uscirà il libro Spare che rivela nuovi dettagli scabrosi sul rapporto tra il secondogenito dell'attuale re Carlo e Diana Spencer e il resto della famiglia. Varie indiscrezioni sono già uscite sui media, anche perché alcune copie del libro sono state ...

