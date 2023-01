(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono stare rese note lepercepite da Daviddurante il suo periodo di permanenzaLAIl giornalista Joe Pompliano, che si occupa di sport e di economia, ha rivelato lepercepite da Daviddurante il suo periodo di permanenzaLAin MLS. Ildel centrocampista inglese prevedeva 6,5 milioni di dollari come stipendio, ma anche una clausola molto particolare: una percentuale su tutte le entrate del club. Nei cinque anni in cui l’inglese è stato sottocon ii suoi incassi hanno raggiunto la cifra di 255 milioni di dollari. Vale a dire, circa 50 milioni all’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... che si occupa di sport e di economia, ha rivelato le cifre percepite da David Beckham durante il suo periodo di permanenza agli LA Galaxy in. Il contratto del centrocampista inglese ...... che potranno darsi battaglia in più di 100 stadi e 30 campionati differenti , incluse leghe come Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga,e altre che sarannoin un secondo momento. ... MLS, rivelate le cifre del contratto di Beckham agli LA Galaxy Il giornalista Joe Pompliano, che si occupa di sport e di economia, ha rivelato le cifre percepite da David Beckham durante il suo periodo di permanenza agli LA Galaxy in MLS. Il contratto del ...Clamoroso retroscena svelato da ESPN: Cristiano Ronaldo è stato ad un passo dall'MLS col Kansas City molto vicino a sfiorare il colpaccio.