Miriam Leone | fascino e sensualità da Palermo all' Africa

La Gazzetta dello Sport

Leggi Anchesenza trucco: 'Mostrarsi imperfetti è un super potere' Sempre dalla sua Sicilia arriva anche un altro scatto senza trucco: 'No filter no make up, only moka and panettone!', ...Una sirena baciata dal caldo sole dell'Africa. Cosìha deciso di inaugurare il suo 2023, condividendo un bellissimo scatto su Instagram che la ritrae in tutto il suo splendore. Mentre c'è chi si gode le consuete vacanze in montagna tra ... Vacanze in Africa per Miriam Leone: la foto in bikini conquista tutti Miriam Leone mostra fascino e sensulità negli scatti social delle feste. La bella attrice ha cominciato il nuovo anno in Africa, in una località non meglio definita, da dove ha postato alcune immagini ...Le vacanze natalizie stanno per giungere al termine e tornare alla solita routine è più difficile del previsto. Ne sa qualcosa Miriam Leone che, dopo aver festeggiato il Natale ...