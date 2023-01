Mini intesa Ue | obbligo di test per chi parte dalla Cina E chiede trasparenza a Pechino

L'Ecodelsud.it

- La Cina insiste: ' Non imponete restrizioni ai nostri cittadini'. Per l'Oms i dati sul Covid forniti da Pechino 'non corrispondono alla realta''. Risposta stizzita: 'Chiediamo imparzialità e ...... il coro dei fedeli: 'Santo subito' - Istat, l'inflazione a dicembre rallenta a +11,6%, +0,3% mese - Al via la stagione dei saldi, la rivincita dei negozi sul web - Covid,Ue sui ... Covid, mini intesa Ue sui controlli dei passeggeri dalla Cina La Cina insiste: " Non imponete restrizioni ai nostri cittadini". Per l'Oms i dati sul Covid forniti da Pechino "non corrispondono alla realta'". Risposta stizzita: "Chiediamo imparzialità e ...Per prevenire una nuova forte ondata di pandemia, è stato approvato dall’Unione europea un piano che prevede restrizioni per i passeggeri in arrivo dalla Cina. abr/gtr ...