Mine antiuomo a Kyiv? Così Crosetto risponde alle accuse di Mosca

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le dichiarazioni di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, secondo cui l’Italia avrebbe fornitoall’Ucraina sono “completamente false, infondate e gravemente denigratorie dell’onore del nostro Paese”. Lo ha detto Guido, ministro della Difesa. “L’Italia non producee non le fornisce a nessun Paese al Mondo, Ucraina compresa”, ha aggiunto. Inoltre, ha sottolineato che l’Italia ha firmato il Trattato di Messa al Bando delle(Trattato di Ottawa) il 3 dicembre 1997 ed è divenuta Stato parte del Trattato stesso il 1° Ottobre 1999. Per la portavoce del ministero degli Esteri della Russia l’Italia non può svolgere il ruolo di garante in un’eventuale trattativa di pace con l’Ucraina perché “è di parte e ...