Miley Cyrus e Fletcher flirtano mentre cantano Midnight Sky e diventano virali VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 gennaio 2023)flirta condurante il concerto di Capodanno 2023 quando insieme hanno cantato il branoSky. Ildiventa virale e i fan dell’artista iniziano a porsi delle domande su una possibile relazione tra le due. Sul palcoscenico si sono alternati tantissimi artisti, con la cantante classe 1992 di Franklin che è sembrata molto vicino alla stella della musica americana. In molti ricordano quando l’artista aveva fatto coming out come pansessuale specificando di non volersi etichettare ed essere pronta ad amare chiunque la amasse col cuore. Successivamente nel 2015 aveva parlato al Time specificando di appartenere a un genere non-binario. Dal giugno del 2006 al dicembre del 2007 aveva frequentato il collega Nick Jonas conosciuto sui set di Disney Channel. Nel 2009 poi ha iniziato ...