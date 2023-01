Milano | rapina al figlio di Matteo Salvini | arrestati due giovani

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La Polizia di Stato ha arrestato dueegiziani accusati dellaai danni deldi, avvenuta lo scorso 23 dicembre in via Jacopo Palma a. La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di due cittadini egiziani di 21 e 26 anni, pregiudicati e irregolari sul territorio, gravemente indiziati di averto il 19enne del telefono cellulare e del denaro contante custodito nel portafogli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato Bonola, subito dopo lai due, pregiudicati e irregolari e ora in carcere, sono ...