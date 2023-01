Milano | rapina a figlio Salvini | ordinanza ' arrestati pericolosi e recidivi'

(Di giovedì 5 gennaio 2023), 5 gen. (Adnkronos) -. E' la descrizione che il gip diDomenico Santoro rende dei due giovani, di 21 e 26 anni, di origine egizianacon l'accusa diaggravata ai danni di Federico19enne del ministro e vicepremier Matteo. Nell'si accoglie la tesi del pm Barbara Benzi e si ricostruisce quanto accaduto la sera del 23 dicembre scorso quando la vittima viene avvicinata in via Jacopo Palma con la scusa di una sigaretta, quindi minacciata dal 21enne - armato di un coccio di bottiglia - che lo costringe a consegnargli il cellulare e i soldi, circa 200 euro, che aveva nel portafoglio. Inutile il tentativo di Federicodi rincorrere i due ...

Due giovani egiziani sono finiti in manette per la rapina di un cellulare ai danni del figlio di Matteo Salvini, avvenuta lo scorso 23 dicembre in via Jacopo Palma a Milano, mentre il 19enne rientrava verso casa. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato i due presunti responsabili. Come riportato dal Corriere della Sera, la squadra Mobile ha identificato i responsabili.