Milano | Comune | ' con Mm appalti aperti per 183 mln | focus su edilizia popolare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023), 5 gen. (Adnkronos) - Prosegue l'impegno deldiper la manutenzione e la riqualificazione di molte aree della città attraverso gli interventi previsti dalle gare d'appalto per le opere pubbliche. Il valore totale delle gare dell'amministrazione comunale e della sua partecipata Mm attualmente aperte o in corso di aggiudicazione, fanno spere da Palazzo Marino, ammonta a 183 milioni di euro; una parte significativa di questi, sostenuta anche dalle risorse del Pnrr e del piano Next generation Eu, riguarda l': 46 milioni di euro per la riqualificazione di via dei Giaggioli, che prevede la demolizione e ricostruzione di tre caseggiati ai civici 7, 9 e 11; 15 milioni per i lavori in quattro immobili in via Rizzoli 13-45 e 73-87 dove sarà realizzata una riqualificazione ...