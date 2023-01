Milano | arrestati i due egiziani che hanno rapinato del cellulare il figlio di Salvini

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di, ha arrestato due giovani di origine egiziana, rispettivamente di 21 e 26 anni, con l’accusa di averdel, lo scorso 23 dicembre, Federico, il19enne del leader della Lega Matteo. L’ordinanza – riferisce il sito Ansa.it – è stata firmata dal gip Domenico Santoro su richiesta della pm Barbara Benzi. Il 21enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice, secondo la ricostruzione, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da ‘palo’. Ildiera stato minacciato con un coccio di bottiglia. Ilera stato poi ritrovato e consegnato alla polizia da un commerciante egiziano. LEGGI ...

