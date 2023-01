Milan | Vasquez | “Voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia”

Corriere dello Sport

, guarda Maignan: Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta ...... in prestito fino al 30 giugno, dopo aver giocato la prima parte di stagione in B, al Sudtirol, sempre in prestito dal club bianconero DEVISal(dal Guaranì) Il portiere colombiano ... Vasquez firma e va via: Milan nei guai Devis Vasquez, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Caracol Radio soffermandosi sul suo arrivo al Milan: “Il mio agente è stato in Italia e mi ha detto che ...Raramente a Milanello si è registrata un’attività così intensa fra i pali, soprattutto a metà stagione. Dalle prospettive di chi c’è già agli obiettivi di mercato, ecco come si muove il Diavolo ...